"Динамо" уступило "Амуру"

Московское "Динамо" в контрольном матче проиграло "Амуру" (3:4 ОТ). Победу хабаровской команде в овертайме принесла шайба Артема Железкова.

Следующий матч "Динамо" проведет на Кубке мэра Москвы 23 августа против "Спартака".

Товарищеский матч

"Динамо" (Москва) – "Амур" (Хабаровск) – 3:4 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 0:1)

Голы: Руденков – 2, 16:11 – 0:1. Шипачев – 2 (бол.), 25:15 – 1:1. Никулин – 2 (бол.), 29:44 – 2:1. Турбин – 2, 44:14 – 2:2. Никулин – 3, 53:17 – 3:2. Зогорна – 1, 56:46 – 3:3. Железков – 1 (бол.), 64:07 – 3:4.