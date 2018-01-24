"Динамо" сыграет со "Спартой" и "Ак Барсом" во время олимпийской паузы

Москвское "Динамо" на своем официальном сайте объявило даты проведения товарищеских матчей во время паузы в регулярном чемпионате КХЛ на Олимпиаду-2018. 3 февраля команда выйдет из отпуска, 5–6 февраля запланирован медицинский осмотр, а затем с 7 по 17 февраля основной состав команды КХЛ и игроки из системы клуба, выступающие за МХК "Динамо" и "Буран", отправятся на сборы в Чехию.

Соперниками столичного клуба станут "Хомутов" (14 февраля), "Спарта" (16 февраля), "Ак Барс" (20 февраля) и "Витязь" (23 февраля).