"Динамо" с футбольным счетом обыграло "Авангард"

Московское "Динамо" в гостях обыграло "Авангард" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Столичный клуб одержал третью победу кряду и на время поднялся на втрое место в турнирной таблице Западной конференции.

Единственную шайбу в составе победителей забросил Никита Комаров с передачи Андрея Алексеева.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) – "Динамо" (Москва) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Комаров – 6 (А. Алексеев), 41:25.

Вратари: Фурх (58:02) – Еременко.

Штраф: 2 – 8.

Броски: 33 (12+12+9) – 23 (7+5+11).

Судьи: Сидоренко, Франо.

25 сентября. Омск. "Арена Омск".