"Динамо" с футбольным счетом обыграло "Авангард"

Московское "Динамо" в гостях обыграло "Авангард" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Столичный клуб одержал третью победу кряду и на время поднялся на втрое место в турнирной таблице Западной конференции.
Единственную шайбу в составе победителей забросил Никита Комаров с передачи Андрея Алексеева.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Авангард" (Омск) – "Динамо" (Москва) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Комаров – 6 (А. Алексеев), 41:25.
Вратари: Фурх (58:02) – Еременко.
Штраф: 2 – 8.
Броски: 33 (12+12+9) – 23 (7+5+11).
Судьи: Сидоренко, Франо.
25 сентября. Омск. "Арена Омск".
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pronin1923
такое ощущение, что цель существования свин-экспресса - подъ***ть Великое Динамо!
19:25
Урфин Джюс
Молодцы! Не важно с каким счетом, - главное - ПобеДа!
18:44