"Динамо" расторгло контракт с Улльстремом

Минское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о расторжении контракта с нападающим Давидом Улльстремом по обоюдному согласию. 27-летний швед провел за минчан всего три матча в регулярном чемпионате КХЛ и отдал одну передачу. Ранее в лиге он выступал за такие команды, как "Локомотив", "Лев", "Северсталь" и "Сибирь".

– Мы благодарны Давиду и не имеем к нему никаких претензий, – цитирует сайт "Динамо" генерального директора клуба Павла Бурбу. – Он полностью выполнил свои обязательства по отношению к "Динамо". К сожалению, травмы, которые преследовали его в этом сезоне, не позволили Давиду проявить себя в составе нашей команды. В сложившейся ситуации мы не видим смысла форсировать его восстановление и возвращение в строй. Клуб желает Давиду скорейшего выздоровления и успешного продолжения карьеры.