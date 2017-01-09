12:12 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Динамо" расторгло контракт с Улльстремом

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Минское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о расторжении контракта с нападающим Давидом Улльстремом по обоюдному согласию. 27-летний швед провел за минчан всего три матча в регулярном чемпионате КХЛ и отдал одну передачу. Ранее в лиге он выступал за такие команды, как "Локомотив", "Лев", "Северсталь" и "Сибирь".

– Мы благодарны Давиду и не имеем к нему никаких претензий, – цитирует сайт "Динамо" генерального директора клуба Павла Бурбу. – Он полностью выполнил свои обязательства по отношению к "Динамо". К сожалению, травмы, которые преследовали его в этом сезоне, не позволили Давиду проявить себя в составе нашей команды. В сложившейся ситуации мы не видим смысла форсировать его восстановление и возвращение в строй. Клуб желает Давиду скорейшего выздоровления и успешного продолжения карьеры.

Дополнительная информация

http://hcdinamo.by/news/sobytiya/kontrakt-s-davidom-ullstremom-rastorgnut/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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serenky25

Выкинули как сс..ую тряпку.

12:40

Платошкин Андрей

Пишите Минское Динамо!!! Не вводите людей в заблуждение.

12:31

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