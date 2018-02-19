"Динамо" расторгло контракт с Анисиным

Московское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о расторжении контракта с нападающим Михаилом Анисиным по обоюдному согласию сторон. 29-летний хоккеист вернулся в команду в 2017 году, провел в регулярном чемпионате КХЛ 11 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности "-5".
Ранее он выступал за такие клубы, как "Сибирь", "Витязь", "Северсталь", "Донбасс", "Сочи" и новокузнецкий "Металлург". Всего в КХЛ Анисин набрал 202 (106+96) очка в 382 встречах.
Дополнительная информация
https://dynamo.ru/news/42555-mihail_anisin_pokidaet___dinamo__
Материалы других СМИ
Долго наблюдал за идиотами на эт
Аниськина отправить в Сокол к Сёме.
22:28 19 февраля
КОТЛИН
Динамо, что в хоккее, что в футболе - полный отстой!!!
19:59 19 февраля
Kent....
А зачем вы его вообще брали())))))) полные бред
18:57 19 февраля