"Динамо" расторгло контракт с Анисиным

Московское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о расторжении контракта с нападающим Михаилом Анисиным по обоюдному согласию сторон. 29-летний хоккеист вернулся в команду в 2017 году, провел в регулярном чемпионате КХЛ 11 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности "-5".

Ранее он выступал за такие клубы, как "Сибирь", "Витязь", "Северсталь", "Донбасс", "Сочи" и новокузнецкий "Металлург". Всего в КХЛ Анисин набрал 202 (106+96) очка в 382 встречах.