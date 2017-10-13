"Динамо" пропустило три шайбы за четыре минуты, но переиграло "Сочи"

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское "Динамо" по буллитам обыграло "Сочи" со счетом 4:3. Автором решающего броска стал Иван Игумнов.

Вратарь "Сочи" Дмитрий Шикин был удален до конца матча. Он получил "5+20" за удар клюшкой между ног нападающему хозяев Евгению Артюхину.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) - "Сочи" - 4:3 Б (1:0, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Казионов - 2 (Карсумс, Зайцев), 17:43 - 1:0. Салминен - 1 (бол., Рылов, Бойд), 24:59 - 2:0. Цветков - 3 (Хохлов), 31:58 - 2:1. Ларичев - 1 (Точицкий), 32:31 - 2:2. Иванов - 3 (бол., Йокипакка, Уэллман), 35:51 - 2:3. Варнаков - 3 (Никулин), 59:05 - 3:3.

Победный буллит: Игумнов.

Вратари: Еременко (58:10 - 59:05) - Шикин (Барулин, 23:49).

Штраф: 6 - 33.

Броски: 30 (8+9+9+4) - 24 (10+9+4+1).

Судьи: Одиньш, Раводин.

13 октября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.