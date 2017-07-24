"Динамо" признало гол Кутейкина в ворота СКА лучшим в прошлом сезоне

Московское "Динамо" в своем официальном Твиттере объявило фамилию игрока, забившего лучший гол прошлого сезона. Им стал защитник Андрей Кутейкин, который забросил шайбу в ворота СКА с середины площадки.

Напомним, что 32-летний хоккеист в прошлом сезоне провел 52 матча в регулярном чемпионате и плей-офф и записал на свой счет 19 (8+11) очков.