"Динамо" признало гол Кутейкина в ворота СКА лучшим в прошлом сезоне

Московское "Динамо" в своем официальном Твиттере объявило фамилию игрока, забившего лучший гол прошлого сезона. Им стал защитник Андрей Кутейкин, который забросил шайбу в ворота СКА с середины площадки.
Напомним, что 32-летний хоккеист в прошлом сезоне провел 52 матча в регулярном чемпионате и плей-офф и записал на свой счет 19 (8+11) очков.
Вы сделали свой выбор! Андрей Кутейкин - автор лучшего гола сезона 2016Ѓ7!– ХК "Динамо" Москва (@dynamo_ru) 24 июля 2017 г.
Слово победителю!https://t.co/HHA13HiIGi#МыДинамо