12:45 | Хоккей — КХЛ

"Динамо" признало гол Кутейкина в ворота СКА лучшим в прошлом сезоне


Московское "Динамо" в своем официальном Твиттере объявило фамилию игрока, забившего лучший гол прошлого сезона. Им стал защитник Андрей Кутейкин, который забросил шайбу в ворота СКА с середины площадки.

Напомним, что 32-летний хоккеист в прошлом сезоне провел 52 матча в регулярном чемпионате и плей-офф и записал на свой счет 19 (8+11) очков.

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