"Динамо" потеряло Бойда на две недели

Нападающий московского "Динамо" Дастин Бойд получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Автомобилистом" (3:4). Он пропустит около двух недель.

– У Бойда повреждение, получил его в последней игре календарного года с "Автомобилистом". Выбыл ориентировочно на срок до двух недель, – приводит ТАСС слова заявления пресс-службы "Динамо". – На выезд он с командной не полетел, в выездной серии матчей не сыграет.

"Динамо" предстоят на выезде матчи с "Трактором", "Ладой" и "Локомотивом".