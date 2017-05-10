"Динамо" подтвердило переход Варнакова

Как и сообщал "СЭ", нападающий Михаил Варнаков подписал контракт с московским "Динамо". Столичный клуб на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с 32-летним хоккеистом на один сезон.

На счету Варнакова в "Ак Барсе" 264 матча и 121 (64+57) набранное очко. В нынешнем сезоне хоккеист провел в составе казанской команды 58 матчей в регулярке с 23 (10+13) баллами за результативность, а также 14 встреч в плей-офф, в которых записал на свой счет две передачи.