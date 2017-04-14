"Динамо" подтвердило назначение Воробьева

Как ранее сообщал "СЭ", на пост главного тренера московского "Динамо" назначен Владимир Воробьев, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение со специалистом рассчитано на один сезон.

"В результате проведенных переговоров было принято решение назначить Владимира Воробьева главным тренером команды, при этом весь тренерский штаб продолжит свою работу вместе с новым главным тренером", – говорится в сообщении на сайте команды.

За карьеру хоккеиста Воробьев четырежды становился чемпионом России и выигрывал Кубок европейских чемпионов. Ранее специалист работал тренером в "Северстали", "Донбассе", "Барысе" и сборной Казахстана. В 2015 году он присоединился к штабу Сергея Орешкина, которого сменил на посту наставника динамовцев.