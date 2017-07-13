"Динамо" подписало контракты с 27 игроками

Руководство московского "Динамо" подписало контракты с 27 хоккеистами, сообщает пресс-служба одноименного Всероссийского физкультурно-спортивного общества. Среди этих игроков находятся форварды Михаил Анисин, Игорь Игнатушкин и Дмитрий Казионов.

Напомним, что на прошлой неделе 42 хоккеиста динамовцев получили статус неограниченно свободных агентов в связи с неисполнением клубом контрактных обязательств.

Полностью список хоккеистов выглядит следующим образом:

1. Анисин Михаил

2. Брюквин Владимир

3. Варнаков Михаил

4. Вишневский Дмитрий

5. Еременко Александр

6. Игнатушкин Игорь

7. Казионов Дмитрий

8. Карсумс Мартиньш

9. Кутейкин Андрей

10. Никулин Илья

11. Подшендялов Артем

12. Рылов Яков

13. Тарасов Даниил

14. Шарыченков Александр

15. Алексеев Андрей

16. Алексеев Сергей

17. Бочаров Иван

18. Ефремов Владислав

19. Злобин Антон

20. Игумнов Иван

21. Марковин Дмитрий

22. Орлов Егор

23. Сидляров Дмитрий

24. Волков Артем

25. Зайцев Егор

26. Петунин Александр

27. Бицадзе Михаил