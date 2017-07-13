"Динамо" подписало контракты с 27 игроками

Руководство московского "Динамо" подписало контракты с 27 хоккеистами, сообщает пресс-служба одноименного Всероссийского физкультурно-спортивного общества. Среди этих игроков находятся форварды Михаил Анисин, Игорь Игнатушкин и Дмитрий Казионов.
Напомним, что на прошлой неделе 42 хоккеиста динамовцев получили статус неограниченно свободных агентов в связи с неисполнением клубом контрактных обязательств.
Полностью список хоккеистов выглядит следующим образом:
1. Анисин Михаил
6. Игнатушкин Игорь
7. Казионов Дмитрий
10. Никулин Илья
12. Рылов Яков
13. Тарасов Даниил
15. Алексеев Андрей
16. Алексеев Сергей
17. Бочаров Иван
19. Злобин Антон
20. Игумнов Иван
21. Марковин Дмитрий
22. Орлов Егор
23. Сидляров Дмитрий
24. Волков Артем
25. Зайцев Егор
27. Бицадзе Михаил
Дополнительная информация
- Динамо Москва (хоккей)
- Михаил Варнаков-мл. (хоккеист)
- Мартиньш Карсумс
- Александр Еременко (хоккей)
- Яков Рылов
- Андрей Кутейкин
- Илья Никулин
- Михаил Анисин
- Антон Злобин
- Дмитрий Вишневский
- Игорь Игнатушкин
- Дмитрий Казионов
- Даниил Тарасов
- Александр Шарыченков
- Иван Игумнов
- Егор Орлов
- Артем Подшендялов
- Егор Зайцев
- Артем Волков (ХК Динамо)
- Владимир Брюквин
- Дмитрий Марковин
- Андрей Алексеев (ХК Динамо)
- Иван Бочаров
- Владислав Ефремов
- Александр Петунин
- Дмитрий Сидляров
- Михаил Бицадзе