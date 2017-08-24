"Динамо" подписало контракт с 38-летним Соловьевым

Московское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о заключении контракта с защитником Максимом Соловьевым. Соглашение с 38-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. За команду он будет выступать под 50-м номером.

За "Динамо" Соловьев выступает с 2010 года. В прошлом сезоне он записал на свой счет 5 (1+4) очков в 22 встречах регулярного чемпионата КХЛ.