"Динамо" подписало контракт с 38-летним Соловьевым

Московское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о заключении контракта с защитником Максимом Соловьевым. Соглашение с 38-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. За команду он будет выступать под 50-м номером.
За "Динамо" Соловьев выступает с 2010 года. В прошлом сезоне он записал на свой счет 5 (1+4) очков в 22 встречах регулярного чемпионата КХЛ.
Дополнительная информация
https://dynamo.ru/news/5747-maksim_solov_ev_podpisal_polnotsennyiy_kontrakt_s_moskovskim___dinamo__
Материалы других СМИ