"Динамо" победило "Витязь"

Московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило "Витязь" (4:2). В составе хозяев отличились: Даниил Тарасов, Микс Индрашис, Юусо Хиетанен и Илья Никулин.​

Бело-голубые одержали вторую победу в семи встречах на старте чемпионата, прервав трехматчевую серию поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) – "Витязь" (Подольск) – 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)

Голы: Тарасов – 4 (бол., Кагарлицкий, Шипачев), 4:39 – 1:0. Комаров – 1 (бол., Рендулич, А. Семин), 7:27 – 1:1. Индрашис – 3 (бол., Никулин, Закриссон), 29:59 – 2:1. Хиетанен – 2 (бол., Койвисто, Шипачев), 31:10 – 3:1. Никулин – 3 (Сидляров), 32:12 – 4:1. Аалтонен – 4 (бол., Рендулич, А. Семин), 46:52 – 4:2.

Вратари: Еременко – Ортио (Самонов, 32:12).

Штраф: 8 – 43.

Броски: 28 (9+12+7) – 25 (6+10+9).

Судьи: Морозов, Раводин.

18 сентября. Москва. Арена "Мегаспорт".

КХЛ: результаты и календарь матчей, турнирная таблица – здесь