"Динамо" победило "Куньлунь"

"Динамо" одержала победу над "Куньлунь" в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3. За московскую команду дважды отличился нападающий Андрей Алексеев, по одной шайбе забили форварды Вели-Матти Савинайнен и Игорь Макаров.

"Динамо" занимает шестое место в Западной конференции с 37 очками. "Куньлунь" с 34 баллами располагается на восьмой строчке в Восточной конференции.

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"ХК Динамо" (Москва) – "Куньлунь" (Пекин) – 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)

Голы: Палола – 11 (Виклунд, Фонтэйн), 10:07 – 0:1. А. Алексеев – 6 (бол., Кагарлицкий, Никулин), 22:35 – 1:1. Савинайнен – 5 (Вольски), 27:49 – 1:2. Кагарлицкий – 14 (Шипачев), 29:36 – 2:2. Макаров – 2 (Койвисто, Моисеев), 35:22 – 3:2. А. Алексеев – 7 (бол., Шипачев, Кагарлицкий), 41:25 – 4:2. Фонтэйн – 5 (Бек, Витасек), 48:54 – 4:3.

Вратари: Еременко – Лазушин (59:08).

Штраф: 18 – 8.

Броски: 28 (8+12+8) – 31 (10+12+9).

Судьи: Фатеев, Шрадер.

5 декабря. Москва. Арена "Мегаспорт".

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