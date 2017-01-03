"Динамо" победило "Авангард"

"Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ взяло верх над "Авангардом" - 3:2. Бело-голубые обошли в турнирной таблице "Запада" минских одноклубников, но уступают им по потерянным очкам. "Авангард" с 15-очковым отрывом лидирует в дивизионе Чернышева и идет вторым на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) - "Динамо" (Москва) - 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Голы: Хиетанен - 8 (Вишневский, Кокарев), 22:24 - 0:1. Кокарев - 5 (бол., Вишневский), 28:29 - 0:2. Лемтюгов - 12 (Соботка, Медведев), 50:35 - 1:2. Карпов - 9 (бол., Хиетанен, Терещенко), 52:08 - 1:3. Соботка - 6 (Лемтюгов, Михеев), 58:55 - 2:3.

Вратари: Фурх (58:45 - 58:55, 59:04) - Лазушин.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 31 (8+8+15) - 15 (4+5+6).

Судьи: Ержабек, Цыплаков.