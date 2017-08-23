"Динамо" по буллитам переиграло "Витязь"

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское "Динамо" по буллитам оказалось сильнее "Витязя" – 4:3. В составе бело-голубых отличились Никита Комаров, Андрей Алексеев и Даниил Тарасов. У подмосковной команды отметились Алексей Семенов, Алексей Копейкин и Александр Панков.

Напомним, что из-за сильного ливня в Москве на арене "Парк легенд" перед игрой произошел потоп. На арене был затоплен проход, из которого выезжает ледозаливочная машина. Сотрудники откачивали воду насосом.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) – "Витязь" (Подольск) – 4:3 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Семенов – 1 (бол., Головков, Семин), 3:13 – 0:1. Комаров – 1 (бол., Хиетанен, Вишневский), 6:46 – 1:1. А. Алексеев – 1 (Игнатушкин, Волков), 19:20 – 2:1. Копейкин – 1 (Манкинен, Горак), 37:23 – 2:2. Панков – 1 (Яценко), 38:28 – 2:3. Тарасов – 1 (бол., Карсумс, Хиетанен), 43:11 – 3:3.

Победный буллит: Хиетанен.

Вратари: Еременко – Сапрыкин.

Штраф: 8 – 30.

Броски: 55 (20+16+19+0) – 36 (8+19+9+0).

Судьи: Беляев, Гофман.

23 августа. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".