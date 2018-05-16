18:49 | Хоккей — КХЛ

"Динамо": "Перезаключены контракты с Бойдом, Тарасовым и Еременко. Потолок зарплат не превышен"


Сегодня 16 мая состоялось заседание совета директоров "Динамо". На официальном сайте клуба сообщается, достигнута договоренность о перезаключении контрактов на один сезон с Дастином Бойдом,Даниилом Тарасовым и Александром Еременко. При этом отмечено, что потолок зарплат, установленный КХЛ, не превышен.

Также одобрено расторжение контрактов с Андреем Кутейкиным, Мартиньшем Карсумсом и Яковом Рыловым, не будут продлены соглашения с Алексеем Терещенко, Игорем Игнатушкиным, Дмитрием Казионовым, Алексеем Сопиным, Максимом Соловьевым, Евгением Артюхиным, Никитой Комаровым и Михаилом Варнаковым.

В прошедшем сезоне Бойд провел 48 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрав 19 (8+11) очков. Тарасов отыграл 55 встреч, отметившись 23 (14+9) баллами. Еременко защищал ворота "Динамо" в 42 матчах, выиграв 13 из них. Он пропустил 87 шайб при проценте отраженных бросков 92,9.

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https://dynamo.ru/news/58506-zasedanie_soveta_direktorov_hk____dinamo___moskva

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