"Динамо": "Перезаключены контракты с Бойдом, Тарасовым и Еременко. Потолок зарплат не превышен"

Сегодня 16 мая состоялось заседание совета директоров "Динамо". На официальном сайте клуба сообщается, достигнута договоренность о перезаключении контрактов на один сезон с Дастином Бойдом,Даниилом Тарасовым и Александром Еременко. При этом отмечено, что потолок зарплат, установленный КХЛ, не превышен.
Также одобрено расторжение контрактов с Андреем Кутейкиным, Мартиньшем Карсумсом и Яковом Рыловым, не будут продлены соглашения с Алексеем Терещенко, Игорем Игнатушкиным, Дмитрием Казионовым, Алексеем Сопиным, Максимом Соловьевым, Евгением Артюхиным, Никитой Комаровым и Михаилом Варнаковым.
В прошедшем сезоне Бойд провел 48 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрав 19 (8+11) очков. Тарасов отыграл 55 встреч, отметившись 23 (14+9) баллами. Еременко защищал ворота "Динамо" в 42 матчах, выиграв 13 из них. Он пропустил 87 шайб при проценте отраженных бросков 92,9.
Дополнительная информация
https://dynamo.ru/news/58506-zasedanie_soveta_direktorov_hk____dinamo___moskva
- Динамо Москва (хоккей)
- Михаил Варнаков-мл. (хоккеист)
- Мартиньш Карсумс
- Александр Еременко (хоккей)
- Яков Рылов
- Евгений Артюхин
- Андрей Кутейкин
- Максим Соловьев
- Алексей Терещенко
- Игорь Игнатушкин
- Дмитрий Казионов
- Алексей Сопин
- Даниил Тарасов
- Никита Комаров
- Дастин Бойд