"Динамо": "Один из дальних выездных матчей стал ближе"

Московское "Динамо" обрадовалось новости, что омский "Авангард" в предстоящем сезоне КХЛ будет проводить домашние матчи на "Арене Балашихе".
- Один из дальних выездных матчей стал намного ближе. Омский "Авангард" будет проводить домашние матчи на арене "Балашиха" в Московской области, - говорится в сообщении бело-голубых в Твиттере.
Один из дальних выездных матчей стал намного ближе.– "Динамо" Москва (@dynamo_ru) 8 августа 2018 г.
Омский "Авангард" будет проводить домашние матчи на арене "Балашиха" в московской области.#МыДинамо pic.twitter.com/teOnPcZGRt
В "Авангарде" уже объяснили выбор "Арены Балашихи" в качестве домашней на сезон-2018/19.
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