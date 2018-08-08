12:23 | Хоккей — КХЛ

"Динамо": "Один из дальних выездных матчей стал ближе"


Московское "Динамо" обрадовалось новости, что омский "Авангард" в предстоящем сезоне КХЛ будет проводить домашние матчи на "Арене Балашихе".

- Один из дальних выездных матчей стал намного ближе. Омский "Авангард" будет проводить домашние матчи на арене "Балашиха" в Московской области, - говорится в сообщении бело-голубых в Твиттере. 

В "Авангарде" уже объяснили выбор "Арены Балашихи" в качестве домашней на сезон-2018/19.

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