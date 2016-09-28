"Динамо" одержало вторую победу кряду

Московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержало победу над "Витязем" – 3:0. Голами отметились Иван Игумнов, Семен Кокуев и Денис Кокарев. Подопечные Сергея Орешкина одержали вторую победу кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) – "Витязь" (Подольск) – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) - "Витязь" (Подольск) - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Игумнов - 1 (Горовиков, Кокарев), 11:26 - 1:0. Кокуев - 5 (Соловьев, Робинсон), 33:18 - 2:0. Кокарев - 1 (п.в., Игумнов), 59:17 - 3:0.

Вратари: Еременко - Сятери (58:05 - 59:17).

Штраф: 4 - 12.

Броски: 35 (10+17+8) - 21 (3+8+10).

Судьи: Васильев, Франо.

28 сентября. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".