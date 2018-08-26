"Динамо" обыграло ЦСКА и стало победителем Кубка мэра Москвы

"Динамо" обыграло ЦСКА в товарищеском матче на Кубке мэра Москвы - 4:1 (2:1, 2:0, 0:0). Бело-голубые стали победителями этого турнира.
Московское "Динамо" - победитель 11-го Кубка Мэра Москвы! 🏆– "Динамо" Москва (@dynamo_ru) 26 августа 2018 г.
В заключительном матче турнира обыгран московский ЦСКА - 4:1!
Шайбы на свой счет записали Юусо Хиетанен, Миика Койвисто, Андрей Алексеев и Микс Индрашис!
С победой! Ждем первый матч сезона!#МыДинамо pic.twitter.com/xDG2GdypRL
Хоккей
Товарищеский матч
Кубок мэра Москвы
"ХК Динамо" (Москва) - ЦСКА (Москва) - 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)
Голы: Хиетанен - 2 (бол., Койвисто, Бойд), 1:37 - 1:0. Нестеров - 1 (бол., Попов), 12:26 - 1:1. Койвисто - 1 (бол., Кагарлицкий), 16:28 - 2:1. А. Алексеев - 5 (Кагарлицкий, Шипачев), 34:05 - 4:1. Индрашис - 4 (Хиетанен), 34:05 - 4:1.
Вратари: Еременко - Сорокин.
26 августа. Москва. ЦСКА Арена.