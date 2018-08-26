22:26 26 августа | Хоккей — КХЛ

"Динамо" обыграло ЦСКА и стало победителем Кубка мэра Москвы


"Динамо" обыграло ЦСКА в товарищеском матче на Кубке мэра Москвы - 4:1 (2:1, 2:0, 0:0). Бело-голубые стали победителями этого турнира. 

 

Хоккей

Товарищеский матч

Кубок мэра Москвы

"ХК Динамо" (Москва) - ЦСКА (Москва) - 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Голы: Хиетанен - 2 (бол., Койвисто, Бойд), 1:37 - 1:0. Нестеров - 1 (бол., Попов), 12:26 - 1:1. Койвисто - 1 (бол., Кагарлицкий), 16:28 - 2:1. А. Алексеев - 5 (Кагарлицкий, Шипачев), 34:05 - 4:1. Индрашис - 4 (Хиетанен), 34:05 - 4:1.

Вратари: Еременко - Сорокин.

26 августа. Москва. ЦСКА Арена.

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