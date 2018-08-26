"Динамо" обыграло ЦСКА и стало победителем Кубка мэра Москвы

Московское "Динамо" - победитель 11-го Кубка Мэра Москвы! 🏆



В заключительном матче турнира обыгран московский ЦСКА - 4:1!



Шайбы на свой счет записали Юусо Хиетанен, Миика Койвисто, Андрей Алексеев и Микс Индрашис!



С победой! Ждем первый матч сезона!#МыДинамо pic.twitter.com/xDG2GdypRL