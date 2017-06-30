"Динамо": "Никаких запросов со стороны КХЛ, на которые клуб не дал ответа, не существует"

Глава ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский ответил на слова председателя совета директоров КХЛ Геннадия Тимченко о том, что лига не может составить календарь на сезон из-за неясности относительно ситуации в команде. Напомним, что у предыдущего руководства столичной команды остались долги по зарплате перед игроками, которые составляют несколько сотен миллионов рублей. 1 июля КХЛ может признать хоккеистов клуба неограниченно свободными агентами.

– "Динамо" подало заявку для участия в КХЛ в сезоне-2017/18, – приводит официальный сайт ВФСО "Динамо" слова Стржалковского. – В соответствии с регламентом клуб предоставил все необходимые документы и подтверждения.

Согласно утвержденному плану предсезонной подготовки состав с 3-4 июля приступает к медицинскому осмотру, а затем направляется в Белоруссию для прохождения сборов, по возвращении с которых команда примет участие в Кубке мэра Москвы. Никаких запросов со стороны КХЛ, на которые бы клуб не дал ответа, не существует. И клуб, и руководство ВФСО "Динамо" всегда открыты для диалога и консультаций.

Геннадий Тимченко: "Мы не знаем, сыграет ли "Динамо" в следующем сезоне КХЛ"