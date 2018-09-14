"Динамо" не намерено расставаться с Воробьевым

Руководство "Динамо" не планирует увольнять главного тренера Владимира Воробьева. 45-летний специалист продолжит свою работу.

- Никаких решений по Владимиру Воробьеву нет, он остается и работает, - приводит РИА Новости слова заместителя генерального директора бело-голубых Анатолия Харчука. - У "Динамо" сейчас будут домашние матчи. Поверьте, то, что там накручивают (в прессе), не соответствует действительности. Конечно, вопрос (результата) стоит очень остро, но намерений (у клуба) никаких нет. Прошло шесть игр, есть показатель, какие-то суждения можно сделать.

"Динамо" потерпело 5 поражений в шести стартовых матчах регулярного чемпионата КХЛ.

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