Гендиректор московского "Динамо" Сергей Федоров рассказал о будущем московского клуба. По его словам, клуб не будет превышать потолок в 900 миллионов рублей.

- Генерального менеджера в клубе не будет, - сказал Федоров. - Я буду разговаривать с агентами, а тренер будет принимать решения. "Динамо" не будет превышать потолок в 900 миллионов рублей.

Напомним, что "Динамо" завершило регулярный чемпионат на девятом месте в Западной конференции и впервые в истории КХЛ не попало в плей-офф. (Алексей ШЕВЧЕНКО)