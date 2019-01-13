"Динамо" на выезде обыграло "Торпедо"

"Торпедо" дома уступило московскому "Динамо" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Евгений Мозер, Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачев. У хозяев гол в активе Дмитрия Родионычева.

"Динамо" набрало 58 очков и занимает пятое место на Западе. У "Торпедо" 53 очка и седьмое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Динамо" (Москва) - 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Мозер - 5 (Кулемин), 23:20 - 0:1. Кагарлицкий - 20 (Индрашис), 32:32 - 0:2. Родионычев - 2 (Саболич), 42:46 - 1:2. Шипачев - 17 (бол., Кагарлицкий, Индрашис), 52:45 - 1:3.

Вратари: Браст (58:38 - 59:26, 59:50) - Бочаров.

Штраф: 15 - 40.

Броски: 29 (8+12+9) - 32 (14+11+7).

Судьи: Гашилов, Цыплаков.

13 января. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".

Все о КХЛ – здесь