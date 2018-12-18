"Динамо" на выезде обыграло "Адмирал"

"Адмирал" уступил московскому "Динамо" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Вадим Шипачев и Даниил Тарасов. У "Адмирала" гол в активе Александра Черникова.

"Динамо" набрало 41 очко и занимает шестое место в Западной конференции. У "Адмирала" 20 очков и последнее место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "ХК Динамо" (Москва) - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Черников - 8 (бол., В. Стрельцов, А. Стрельцов), 9:04 - 1:0. Шипачев - 12 (Кагарлицкий), 28:30 - 1:1. Тарасов - 6 (Шипачев), 53:37 - 1:2.

Вратари: Серебряков (58:18) - Бочаров.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 26 (9+7+10) - 33 (12+9+12).

Судьи: Гамалей, Соин.

18 декабря. Владивосток. КСК "Фетисов Арена".

Все о КХЛ – здесь.