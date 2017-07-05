"Динамо" Москва: "Сборы в Новогорске не связаны с финансовыми вопросами"

Московское "Динамо" выпустило обращение по поводу места проведения сборов команды. Ранее "СЭ" сообщал, что клуб отменил первый предсезонный сбор команды, который традиционно проходит в Пинске в Белоруссии. Это связано с тем, что новое руководство клуба не оплатило пребывание хоккеистов на сборе.

– Подготовку к 10-му сезону КХЛ команда проведет на своей базе, – говорится в сообщении. – Такое решение было принято тренерским штабом и игроками. По оснащенности Новогорск не уступает Пинску, в котором проводилась предсезонная подготовка в предыдущие годы. В Новогорске игроки будут чувствовать себя более комфортно, потому что это домашняя база. После окончания сбора команда отправится на предсезонный турнир в Минск.

Вопреки появившейся в СМИ информации, проведения сборов в Новогорске никак не связано с финансовыми вопросами.