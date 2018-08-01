"Динамо" и "Витязь" переходят на финский формат площадки

В новом сезоне КХЛ подольский "Витязь" будет играть на финской площадке, а в середине регулярного чемпионата на этот формат льда перейдет и московское "Динамо", сообщают "Известия". Ранее от стандартных для России размеров площадки уже отказались СКА, "Нефтехимик", "Адмирал" и "Амур".

Стандартная ширина площадки составляет 30 метров, североамериканский вариант - 26 метров. Средний вариант, финский, 28 метров.