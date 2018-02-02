"Динамо" и "Спартак" не будут играть матчи первого раунда плей-офф в Подмосковье

Как стало известно "СЭ", в случае выхода московского "Динамо" и "Спартака" в плей-офф столичные команды не будут играть в Подмосковье. Оба клуба выступают на арене в Парке легенд, при этом, если они займут седьмое и восьмое места в Западной конференции, их домашние матчи будут проходить в одни и те же дни. Из-за этого одной из команд придется перенести эти игры на другой стадион. Отметим, что ранее в СМИ появилась информация, что "Динамо" обдумывает возможность выступления в плей-офф в Балашихе или Подольске.

Однако, по нашим данным, бело-голубые не рассматривают такой вариант. Скорее всего, или "Динамо", или "Спартак" переедут на время плей-офф на МСА "Лужники". Существует вариант использования дворца "Мегаспорт", но он маловероятен.

При этом решение о том, кто именно будет вынужден уехать с привычной арены, пока не принято. По данным "СЭ", информация о том, что в Парке легенд точно сыграет соперник СКА по первому раунду, не соответствует действительности. (Игорь ЕРОНКО)