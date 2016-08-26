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"Динамо" и ЦСКА могут провести матч на открытом воздухе на "ВТБ-Арене"

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Матч чемпионата КХЛ между московскими "Динамо" и ЦСКА на открытом воздухе может пройти на "ВТБ-Арене". Об этом сообщил генеральный директор бело-голубых Андрей Сафронов. По его словам, детали проведения встречи находятся на стадии согласования.

Ранее генеральный директор армейцев Игорь Есмантович сообщил, что ЦСКА и "Динамо" ведут переговоры о проведении в декабре матча чемпионата КХЛ на открытом воздухе. Команды проведут между собой в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2016/17 четыре игры: 13 и 28 ноября, 28 декабря и 18 января.

- Пока планы сырые, конкретно надо поговорить чуть попозже. Место - это "ВТБ-Арена", на открытом воздухе. Но пока о месте и конкретике говорить рано, давайте мы придем к общему знаменателю и согласуем все вопросы, - цитирует "Р-Спорт" Сафронова.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20160826/1048768452.html

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