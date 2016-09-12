Диктор матча "Трактор" - "Динамо" (Минск) поблагодарил белорусов за поддержку российских паралимпийцев

Диктор матча регулярного чемпионата КХЛ между "Трактором" и минским "Динамо" поблагодарил гостей из Белоруссии за поддержку паралимпийской сборной России. Россияне не были допущены до участия в Паралимпиаде на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. На церемонии открытия Игр член белорусской делегации вышел с флагом России, за что был лишен аккредитации.

Диктор на арене в Челябинске подлагодарил белорусов за поддержку паралимпийской сборной России! Вот как) – ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 12 сентября 2016 г.