17:09 | ХОККЕЙ — КХЛ

Диктор матча "Трактор" - "Динамо" (Минск) поблагодарил белорусов за поддержку российских паралимпийцев

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Диктор матча регулярного чемпионата КХЛ между "Трактором" и минским "Динамо" поблагодарил гостей из Белоруссии за поддержку паралимпийской сборной России. Россияне не были допущены до участия в Паралимпиаде на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. На церемонии открытия Игр член белорусской делегации вышел с флагом России, за что был лишен аккредитации.

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