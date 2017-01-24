Дэйв Кинг: "Радулов был самым полезным игроком КХЛ"

Тренер Дэйв Кинг, который ранее работал в России, выразил мнение, что нападающий "Монреаля" Александр Радулов был самым полезным игроком в КХЛ. Специалист с 2005 по 2006 год работал в магнитогорском "Металлурге", с 2014 по 2015 год он возглавлял "Локомотив".

- Многие восхищались Ковальчуком, Панариным, Мозякиным, когда я работал в России, но они не выполняли максимальный объем работы, - приводит Sportsnet.ca. - Радулов превосходил их. Тогда я впечатлился его работоспособностью. Он был самым полезным игроком КХЛ.