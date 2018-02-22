Дэйв Кинг: "Металлург" – потрясающая организация"

Главный тренер сборной Канады на Олимпиадах 1984, 1988 и 1992 годов, автор знаменитой книги "King of Russia" о временах работы в магнитогорском "Металлурге"​ Дэйв Кинг в интервью "СЭ" признался, что ему очень нравилось работать в "Магнитке". По его словам, каждый день в клубе был для него прекрасен.

– "Металлург" – это потрясающая организация! - считает Кинг. - Прекрасно управляемая мистером Величкиным и мистером Рашниковым. Мне очень нравилось там работать. А какие у нас были игроки! Молодые Малкин и Кулемин, ветераны Королев, Юшкевич. Работать с ними было очень увлекательно. Мне повезло стать первым тренером из Северной Америки в России. Каждый день там был прекрасен! (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Кинга