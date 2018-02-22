Дэйв Кинг: "Если бы я писал книгу ради критики России, сказал бы кое-что еще"

Главный тренер сборной Канады​ на Олимпиадах 1984, 1988 и 1992 годов, автор знаменитой книги "King of Russia" о временах работы в магнитогорском "Металлурге" Дэйв Кинг в интервью "СЭ" признался, что писал книгу не ради критики в адрес России. Ему нравится страна, в которой он работал с 2005 по 2006 год с "Магниткой" и с 2014 по 2015 год с "Локомотивом".

– На ваш взгляд, как книга отразилась на дальнейшем трудоустройстве в России? Были ли какие-то предложения в восьмилетней паузе между Магнитогорском и Ярославлем?

– Да, предложения были. И мне всегда нравилось тренировать в России. Книга не была написана ради критики, иначе я бы рассказал некоторые другие вещи, которые оглашать не стал. Это просто честный рассказ, попытка объяснить людям в Северной Америке, что Россия – это великолепное место.

Повторяю, что ко мне относились в Магнитогорске и в клубе очень хорошо. Я встретил там столько замечательных людей! Не могу сказать о России ничего, кроме хорошего. А рассказ о некоторых "закадровых" вещах, которые там происходили – это частности, никак не влияющие на главное.

– Оказавшись в Ярославле, вы чувствовали, что работаете в городе, где произошла одна из самых, если не самая большая трагедия в истории мирового хоккея?

– Да, и это очень печально. Когда я работал в Ярославле, абсолютно на каждой игре можно было увидеть цветы у памятника перед ареной. Я нигде и никогда не забывал о том, что этот город пережил страшную трагедию, и люди восприняли это очень тяжело и глубоко. И одна из прекрасных причин, почему мы так хорошо сыграли в плей-офф, заключалась в отношении к нам людей в городе. Они были очень взволнованы! Надеюсь, то наше выступление хоть немного им помогло. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Кинга