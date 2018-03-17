Дэвид Рундблад: "В СКА никто не подумал после первого матча, что серия завершится 4:0"

Защитник СКА Дэвид Рундблад после поражения во втором матче серии с "Локомотивом" (1:2) отметил, что в плей-офф не бывает фаворитов. Железнодорожники сравняли счет в серии, 1-1.

– Второй период совершенно не удался СКА, в чем причина?

– Сложный вопрос. В этом отрезке "Локомотив" сыграл активнее, чем в первом периоде. Это очень быстрая команда, которой тяжело противостоять. Во втором периоде было много удалений как у одной, так и у другой команды. Нам нужно в каждой игре действовать максимально собранно, чтобы добиваться успеха.

– "Локомотив" играет по тактике "бей-беги". Вам интересно?

– Если вы ставите перед собой цель побеждать в КХЛ, то вы должны уметь противостоять командами с любым стилем игры. Мы предпочитаем сконцентрироваться на своей игре и думать о своих сильных качествах.

– Счет в серии 1:1, СКА больше не фаворит?

– Это плей-офф, произойти может что угодно. Нельзя говорить о фаворитах. Если СКА играет в свой хоккей и реализовывает моменты, победить нас непросто. Вопрос в том, что нам нужно показывать всю свою силу.

– После победы со счетом 4:0 в первом матче не решили, что и серия закончится так?

– Нет, абсолютно точно. В команде никто так не подумал. Все мы профессионалы, о таком не думаем.

– По сравнению с Кубком Стэнли насколько велика разница в матчах Кубка Гагарина?

– Плей-офф есть плей-офф, он одинаков во всех лигах. Не думаю, что между НХЛ и КХЛ есть какие-то различия в этом вопросе. (Игорь НОВИКОВ)