Дэвид Немировски возглавит "Торпедо"

Дэвид Немировски станет главным тренером нижегородского "Торпедо", сообщает Инстаграм агентства Шуми Бабаева. 42-летний специалист последние три сезона он работал спортивным директором "Адмирала", при этом находясь на тренерской скамейке клуба.

В качестве хоккеиста Немировски защищал цвета ЦСКА, "Барыса", "Ак Барса", СКА и минского "Динамо".

В апреле руководство "Торпедо" решило не продлевать контракт с главным тренером Петерисом Скудрой, возглавлявшим клуб с 2013 года.