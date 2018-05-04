13:36 | Хоккей — КХЛ

Дэвид Немировски возглавит "Торпедо"


Дэвид Немировски  станет главным тренером нижегородского "Торпедо", сообщает Инстаграм агентства Шуми Бабаева. 42-летний специалист последние три сезона он работал спортивным директором "Адмирала", при этом находясь на тренерской скамейке клуба. 

В качестве хоккеиста Немировски защищал цвета ЦСКА, "Барыса", "Ак Барса", СКА и минского "Динамо". 

В апреле руководство "Торпедо" решило не продлевать контракт с главным тренером Петерисом Скудрой, возглавлявшим клуб с 2013 года.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/BiV3Ps3nZBf/?taken-by=shumi_agency

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!