21:42 | ХОККЕЙ — КХЛ

Дэвид Немировски: "Во втором периоде "Адмирал" ушел от системы командной игры"

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Спортивный директор "Адмирала" Дэвид Немировски после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Автомобилиста" (2:3 Б) отметил, что во втором периоде дальневосточники упустили нить командной игры. По его словам, хоккеисты могут записать себе в актив третий игровой отрезок.

– Поздравляю соперника с победой, – приводит пресс-служба "Автомобилиста" слова Немировски. – Первый период мы провели хорошо. Во втором случился провал. Ушли от системы командной игры, слишком много теряли шайбу. Третий период был для нас лучшим в матче. "Адмирал" смог довести дело до овертайма, а затем и до серии буллитов.

Дополнительная информация

http://www.hc-avto.ru/news/1641/

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