Дэвид Немировски: "В этом сезоне у "Торпедо" часто получается показывать характер, несмотря на счет"

Главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от магнитогорского "Металлурга" (4:5) подчеркнул, что доволен своей командой.

– Хочу поздравить магнитогорцев с победой. Хорошая игра получилась, много голов, – приводит официальный сайт "Магнитки" слова Немировски. – Мы довольны ребятами – они бились до конца, показывали характер. У нас в сезоне так часто получается – показывать характер, несмотря на счет. По игре, конечно, сегодня все интересно получилось. По каким-то моментам мы недовольны, но все бывает, сезон длинный, недовольство какими-то нюансами бывает всегда.

Недоволен, например, забитым нам голом. Я не видел видео, но как мне объяснил судья – может быть, я его недопонял – но в моем понимании была игра высоко поднятой клюшкой, игрок коснулся шайбы, после этого был гол. Я думал, там должен был быть свисток. Опять же – видео пока не смотрел, наша камера не показывает. Непонятный гол. Хотел брать запрос на это, но было нельзя. Обидно. Но соперник тоже хорошо играл.

– Насколько серьезное повреждение у Антона Шенфельда?

– Думаю, что уже вылечил и в ближайших матчах будет играть.