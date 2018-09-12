Дэвид Немировски: "Торпедо поздно включилось в игру"

Главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски остался недоволен тем, как его команда провела начало матча регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" (3:4). Для нижегородцев это поражение стало первым в сезоне.

– Снова неудачно провели начало матча, – цитирует Немировски официальный сайт "Салавата Юлаева". – Во втором периоде играли получше, но глупые ошибки привели к пропущенным голам. В третьем периоде поздно включились в игру, и не сумели отыграться.