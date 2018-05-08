Дэвид Немировски: "Торпедо" будет играть в агрессивный, атакующий, умный хоккей"

Новый главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски отметил, что команда под его руководством будет стремиться к агрессивной, атакующей и умной игре. Нижегородский клуб объявил о назначении Немировски сегодня. Ранее он работал в тренерском штабе "Адмирала".

– Мы будем играть в агрессивный, атакующий, умный хоккей. Жесткий, но при этом комбинационный. Будем стремиться много забивать, но и не пропускать при этом, – цитирует Немировски официальный сайт "Торпедо". – В ближайшее время мы определим состав тренерского штаба, после чего приступим к формированию команды. Конечно, определенные изменения неизбежны. Однако они будут не настолько большими, как многие ожидали. Будут новички, будет шанс и у местной молодежи, которая может раскрыться.