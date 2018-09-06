Дэвид Немировски: "Против "Динамо" было даже тяжелее, чем против СКА в плане "физики"

Главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски после победы над минским "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2) отметил, что игра получилась тяжелой в физическом плане. Также он надеется, что в следующих играх нижегородцам удастся первыми открыть счет.

– На собрании перед игрой я рассказывал ребятам, что будет очень тяжелый матч, – цитирует пресс-служба клуба Немировски. – Даже тяжелее, чем против СКА в плане "физики". Знали, что "Динамо" приедет голодным до очков. Начали игру не лучшим образом, пропустили первый гол, а затем – и второй. Вот уже второй раз начинаем лучше играть при 0:2 на табло. Хочется в следующей игре, наконец, самим открыть счет. Однако был виден характер, скамейка жила игрой, и все верили, что есть шанс вернуться в игру. Бились до конца, проявили характер и добились успеха.