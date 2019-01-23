Дэвид Немировски: "Победа над "Витязем" очень важна для нас"

Главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски отметил важность победы своей команды над "Витязем"​ (6:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

– У нас получилась хорошая игра. "Торпедо" в последнее время проиграли много тяжелых матчей. Очень серьезно готовились к встрече с "Витязем". Никого не могу выделить, сегодня все сыграли здорово, в свою лучшую игру. Наш вратарь хорошо выглядел, у него пятьдесят вторая игра на ноль. Хотел бы поздравить болельщиков. Они поддерживают и верят в нас. Это очень важная победа для нас. Через тяжелую работу, которую мы выполняли в последнее время, к нам пришел результат, – сказал Немировски. (Владислав Уткин)

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