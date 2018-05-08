Дэвид Немировски - новый главный тренер "Торпедо"

"Торпедо" приняло решение о назначении на должность главного тренера команды Дэвида Немировски​.

По словам и.о. председателя правления "Торпедо" Дмитрия Сватковского, опыт 41-летнего канадца будет полезен клубу.

​– Мы рады, что смогли достигнуть договоренности с Дэвидом. Во-первых, это молодой и энергичный специалист, у которого есть большое желание работать и развиваться, – цитирует Сватковского официальный сайт "Торпедо". – Во-вторых, Дэвид имеет богатый опыт выступления за различные клубы, он прекрасно знает Континентальную Хоккейную Лигу. И в каждом клубе пользовался авторитетом и уважением коллег по команде, тренерского штаба. Не случайно Дэвид приходит в наш клуб не один, а со своим помощником, на которого мы также рассчитываем. В-третьих, самое главное, у нас общий взгляд на то, в какой хоккей должно играть "Торпедо". Дэвид – приверженец современного, атакующего стиля. Именно такую игру со ставкой на наших воспитанников и будет прививать команде новый главный тренер.

В качестве игрока Немировски выступал за "Флориду", "Каролину", "Нью Хэвен", "ХВ-71", "Ильвес", "Йокерит", "Локомотив", "Химик", "Ак Барс", СКА, ЦСКА, "Барыс", "Динамо" (Минск). С 2015 по 2018 год он – спортивный директор, помощник главного тренера "Адмирала".