Дэвид Немировски: "Нефтехимик" доставил нам много проблем"

Главный тренер "Адмирала" Дэвид Немировски после победы над "Нефтехимиком" (7:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ отдал сопернику должное за борьбу до последних минут встречи. Эта победа позволила клубу из Владивостока обогнать сегодняшнего оппонента и занять седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

– Команды хорошо играли в атаке, – цитирует сайт "Нефтехимика" Немировски. – Для болельщиков очень интересно получилось. Много голов. Какие-то моменты в обороне мы недорабатывали и в меньшинстве не получилось. Соперник создал нам много проблем. Не сдавался, бился до конца. Борьба была до последней минуты.