Дэвид Немировски: "На данный момент "Торпедо" еще не готово к сезону"

Главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски после поражения в товарищеском матче от московского "Динамо" (3:4) подчеркнул, что у его команды не получился первый период.

– После игры сказал ребятам, что нельзя так начинать матч, – приводит официальный сайт КХЛ слова Немировски. – Не знаю, что это было. В сезоне такого никто не простит.

В целом я доволен новичками команды. Важно было посмотреть на хоккеистов в игровом режиме. Чем-то доволен, чем-то, разумеется, нет. На матч ставили задачу играть активно, "в давление", биться за каждый момент. Первый период не получился, потом было получше. Хорошо, что игроки проявили характер и бились до конца. На данный момент команда еще не готова к сезону. Впереди целый месяц, и у нас есть план, по которому работаем.