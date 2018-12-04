Дэвид Немировски: "Матчи со СКА для меня особенные"

Главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски, ранее выступавший за СКА, прокомментировал поражение от армейцев (0:6).

- Видно, что по движению СКА был сильнее. Тяжелая игра, очень неприятная. Нельзя так ошибаться. Не забили пару моментов в первом периоде. Нужно работать над ошибками и готовиться на следующей игре.

Конечно, для меня матчи со СКА особенные, я провел здесь три сезона, у меня осталось много хороших воспоминаний. Принципиально играть против такого сильного соперника. Обидно, что так проиграли. (Игорь Еронко)

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