Дэвид Немировски: "Барыс" заставлял "Торпедо" ошибаться и довел игру до победы"

Главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски после поражения от "Барыса" в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:4) отметил, что соперник заставлял нижегородцев ошибаться. Также он добавил, что его команда ушла от своей игры, поэтому потерпела поражение.

- Во-первых, хотел поздравить "Барыс" с победой. Виден был хороший настрой, они хорошо играли, - цитирует пресс-служба клуба Немировски. - В первой половине первого периода на нас было давление. Потом сравнялись, начали играть в свой хоккей, забили. Но опять ушли от нашей игры. Соперник заставлял нас ошибаться и довел игру до победы.