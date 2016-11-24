Дэвид Бут: "Усы для того, чтобы подразнить мою жену"

Нападающий "Авангарда" Дэвид Бут после поражения от "Нефтехимика" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на удачное начало соперника. По словам форварда, были шансы отыграться.

– Приятно наконец оказаться на льду, в игре. У меня было действительно долгое путешествие практически через полмира. Конечно, результат сегодня не тот, какой хотелось бы. Но мы будем двигаться вперед в новых играх, - отметил Бут.

– Что случилось в первом периоде? Две шайбы за 14 секунд, перевернувшие игру.

– У соперника выдалось потрясающее начало. Они воспользовались немногочисленными своими шансами, им удалось забросить. Не думаю, что мы так уж много им позволили. Но им удалось воспользоваться тем, что было.

– Как перестраивались по ходу матча?

– По ходу игры становилось лучше и проще. У нас мастеровитая команда, много быстрых и хороших игроков. Результат, повторюсь, не тот, какого мы ждали. Но будем добиваться.

– Была возможность отыграться сегодня?

– Да, шансы были. Но не всегда получается забить, когда снимаем вратаря. Мы были в зоне, имели моменты. Хорошо, что получилось забить гол за три минуты до конца. Но очень сложно отыграться, когда у соперника преимущество в три шайбы.

– Есть русская песня со словами "День рожденья – грустный праздник". Вот и ваш получился не самым веселым: не получилось забить, получили травму…

– Я не верю ни в какие приметы. У меня нет предрассудков. Да, у меня были шансы, которые не удалось реализовать. А повреждение это небольшое, такие моменты случаются, это игра. И я надеюсь, что следующие 365 дней этого года будут лучше.

– Усы – часть имиджа?

– Это первые усы в моей жизни. Они для того, чтобы подразнить мою жену, которой они категорически не нравятся. И да, это участие в акции "Мовембер", и как только придет 1 декабря, их не станет. (Анна ЛЕВЧЕНКО)