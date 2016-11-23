15:49 | ХОККЕЙ — КХЛ

Дэвид Бут: "Способен стать лидером "Авангарда"

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Новичок "Авангарда" нападающий Дэвид Бут отметил, что способен стать лидером команды. Прошлый сезон форвард провел в "Адмирале". В 23 матчах 31-летний игрок набрал 16 (6+10) очков. Соглашение с омским клубом рассчитано до конца сезона.

- Они хотят, чтобы я демонстрировал тот же стиль: был силовым игроком, быстрым, качественно работал бы с шайбой, был бы лидером команды. Думаю, что я способен на это, - цитирует Бута официальный сайт "Авангарда". - Эта команда - победитель. Есть четкая структура, видна тренерская работа. Ребята дисциплинированны, не совершают много ошибок и действуют на льду уверенно.

Дополнительная информация

http://www.hawk.ru/news/24218/

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