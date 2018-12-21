Дэвид Бут: "Приезжая в другие страны, я понимаю, как хорошо мы живем в Америке"

Новичок минского "Динамо" Дэвид Бут рассказал, чем отличается жизнь в США от жизни в Белоруссии. Также он объяснил, почему симпатизирует президенту Дональду Трампу.

- Приезжая в другие страны, я понимаю, как хорошо мы живем в Америке, - приводит слова Бута "Прессбол" - А ведь люди у нас постоянно жалуются и ноют. Здесь (в Белоруссии), вижу, они радуются жизни чуть ли не больше, чем в США. Поэтому нам с женой хотелось бы остаться в Минске и на следующий сезон.

В США очень много свободы. И, мне кажется, мы начинаем ей злоупотреблять. Народ каждый день выражает недовольство президентом. Но посмотрите, что он сделал: помирился с Северной Кореей, старается дружески общаться с Путиным. Я очень рад, что родился в Америке. Мы продолжим помогать жителям других стран. Симпатии к Трампу? Разумеется, он ведь защищает интересы Америки. Может, у президента своеобразная манера высказываний, но он ведь не профессиональный политик. Поэтому, думаю, его и выбрали. Трамп делает отличную работу.