Дэвид Бут: "Минск напоминает Нью-Йорк, только небоскребов не хватает"

Новичок минского "Динамо" Дэвид Бут поделился впечатлениями от жизни в столице Белоруссии в интервью изданию "Прессбол".

- Твои впечатления о первых неделях в Минске?

- Мы с женой сошлись во мнении, что это лучший город, в котором мы жили в КХЛ. Мне очень нравится здешняя культура. Отличное расположение, превосходная арена, замечательный вид вечером, когда все в огнях…

- В чем отличие от Владивостока и Омска, где ты успел поиграть?

- Владивосток находится уж слишком далеко. К тому же в первый год в России возникли проблемы с общением. Мы не знали, как заказать такси, еду… А Омск – это Сибирь, и стереотип не обманывает: там очень холодно.

- А Минск напоминает какой-нибудь город США?

- Когда гуляешь по белорусской столице, она кажется маленьким Нью-Йорком. Повсюду огни, машины, рестораны на каждом углу… Не хватает только небоскребов. А сначала, как только приехали, мы с женой решили, что Минск похож на Чикаго. На улицах много людей, все чисто, снег с проезжей части всегда убирают, мусор тоже.

34-летний Бут пополнил состав "Динамо" в начале декабря. До этого в КХЛ он выступал за "Адмирал" и "Авангард". В текущем сезоне американец провел четыре игры в команде Андрея Сидоренко, в которых отметился одной результативной передачей.